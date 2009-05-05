Siirt’te 250 korucu göreve başladı

Siirt’te 250 köy korucusu düzenlenen törende yemin içerek göreve başladı.



Siirt'te yaşları ilerleyen bazı korucuların emekliye ayrılması üzerine yerlerine alınan 250 köy korucusu için bugün Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı bahçesinde yemin töreni düzenlendi. Tören ardından Siirt valisi Necati Şentürk koruculara belgelerini verdi. Eruh İlçesi'nde koruculuk yapan Zeki Beştaş 24 yıldan bu yana gönüllü köy korucusu olarak devlete hizmet ettiğini, yıllarca birlikte omuz omuza çarpıştığı bazı arkadaşlarının geçen yıl emekliye ayrıldığını söyledi. Beştaş, arkadaşlarının bıraktığı yerden terörle mücedele etmeye devam edeceğini anlatırken, ``Canımız sağolduğu süre içinde vatanın bekçiliğini yapmaya devam edeceğiz'' dedi.



Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yurdaer Olcay da mesaj gönderdi. Mesajda, ``Hainler kendileri için en büyük tehlike olarak gördükleri sizleri ve ailelerinizi tehdit ettiler, sindirmeyi ve korkutmayı denediler, yılmadınız. Kin ve nefret sokmaya çalıştılar, inanmadınız. Yalan, dolan, iftira kampanyaları başlattılar, kulak asmadınız, Atalarınızın emanetine sahip çıkarak devletinize güvendiniz'' denildi.

