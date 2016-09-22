Siirt’te 2 korucu şehit oldu

Siirt Valiliği, Eruh ilçesindeki operasyonlarda 2 geçici köy korucusunun şehit olduğunu, 3 geçici köy korucusunun yaralandığını duyurdu.

Eruh İlçesi'ne bağlı Akmeşe Köyü kırsalında devam eden Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Yıldırım-01 operasyonu ile ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 19-22 Eylül 2016 tarihleri arasında Eruh İlçesi Akmeşe Köyü Kırsalında icra edilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman YILDIRIM-01 operasyonu neticesinde, bölücü terör örgütü unsurlarınca kullanıldığı değerlendirilen 2 mağara ve 1 barınak içerisinde; 1 adet 50'lik Bixi Mayonu, 3 Adet büyük tüp, 28 adet Mekap ayakkabı, 2 adet sırt çantası, çok sayıda pil ve kablo, yaklaşık 1.5 ton civarında yaşam malzemesi (gıda, sigara, uyku tulumu, sıhhi malzemesi ve giyim eşyası) vb. geçirilmiş ve yerinde imha edilmiştir. Eruh Cumhuriyet Savcısı'nın bilgisi dahilinde tahkikata devam edilmektedir. Operasyon süresince 13 farklı noktada sıcak temas yaşanmıştır. Temaslarda 2 geçici köy korucusu şehit olmuş, 3 geçici köy korucusu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaşanan çatışmalarda 5 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir."