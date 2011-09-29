Siirt'te 2 kızını kaybeden anne: Ben PKK'ya ne yaptım?

T24



'Şakayı, terör gerçekleştirdi'

'Bölmek isteyen evime baksın'

Abla da kısmi felç

Son dönemde sivillere yönelik artan saldırılara farklı kesimlerden tepki yükseliyor. En çok canı yananlar arasında Siirt'teki roketli, bombalı saldırıda can veren 4 genç kızın anneleri var.Akşam'dan'in haberine göre; Yemekten dönerken kurşunların hedefi olan Nergiz (25)ve Zeynep'in (31) annesi Esmer Evin isyan etti. Diğer kızı da tedavi gören acılı anne, Türk ve Kürt analarına birlikte yürüme çağrısı yaptı. İşte Esmer Ana'nın Kürtçe çığlığı:- Kızlarım o gün güle oynaya dışarıya çıktı. Nergiz'i okula uğurlayacaklardı. Vedaları başka oldu. Arkadaşlarıyla birlikte büyüdüler. 'Ölümümüz de birlikte olacak' diye şakalaşırlardı. Şakayı teröristler gerçekleştirdi.- Artık barış istiyorum. Anneler ağlamasın. Bu ne savaş böyle kardeş kardeşi öldürüyor. Asker de dağdakiler de bizim yavrumuz. Türk'ün de Kürt'ün de annesi ortak yürüyüş yapsın. Üstüne titrediğim çocuklarımı öldürdüler. PKK'ya ne yaptım?- Kürt devleti kurulduğunu farz edin, ne yapayım ben böyle devleti. Benim acım üstüne kurulduktan sonra. Yavrularım gitti. Ülkeyi bölmek isteyenler taziye evime baksın. Kürt, Türk ve Arap birlikte kardeş gibi yaşıyoruz. Camiyi paylaşıyor, ibadetlerimizi birlikte yapıyoruz. Beraber hacca gidiyoruz. Bu ölümler niye?Acı olayın ardından Evin Ailesi'nin evine taziye ziyareti yağıyor. İki kızını kaybetmenin acısını yaşayan Esmer Evin, bir yandan da saldırıda yaralanan kızı Nuran'ın sağlığına kavuşması için dua ediyor. Ailenin büyük kızı Zozan Evin ise kardeşlerinden gelen kara haber üzerine şoka girmiş. O günden beri Zozan'ın sağ eli titriyor ve kısmi felç geçiriyor.