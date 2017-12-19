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Siirt'te 15 yaşındaki kız intihar etti

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Pervari ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Melek K

19 Aralık 2017 16:09

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Pervari ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Melek K., güvenlik korucusu ağabeyine ait silahla yaşamına son verdi.
Pervari ilçesine bağlı Gürzova köyünde oturan Melek K., dün saat 23.00 sıralarında görevden gelen güvenlik korucusu ağabeyinin uzun namlulu tüfeği ile mutfağa giti. Melek K. silahı şakağına dayayarak ateşledi. Silah sesinin gelmesi üzerine mutfağa giden aile bireyleri Melek K.\'nin cesedi ile karşılaştı. Sağlık ve jandarma ekipleri köye gelerek inceleme yaptı. Melek K.\'nin cenazesi otopsi için Siirt Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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