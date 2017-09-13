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Siirt'te 135 kişinin etkilendiği sızıntı ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı  

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te merkeze bağlı Aktaş Köyü'nde 135 kişinin etkilenmesine neden olan klor gazı sızıntısıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı

13 Eylül 2017 15:09

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te merkeze bağlı Aktaş Köyü\'nde 135 kişinin etkilenmesine neden olan klor gazı sızıntısıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
Merkeze bağlı Aktaş Köyü\'nde dün 135 kişinin etkilendiği klor gazı sızıntısı olayı ile ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Kurtalan Belediyesi\'ne ait su deposundan çaldıkları klor tankını köye getirdikleri belirlenen ve gözaltına alınan C.Ç., C.C. ve A.K.\'nin karakoldaki sorguları tamamlandı. Sorguları tamamlanan ve Siirt Adliyesi\'ne dün akşam saatlerinde sevk edilen 3 kişi, savcılıkta ifadeleri alınmasından sonra \'Hırsızlık\' ve \'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması\' suçlarından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.      

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