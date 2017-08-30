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Siirt'te 11 iş makinesini ateşe veren PKK'lılar aranıyor

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT'te merkeze bağlı Bağlıca Köyü yakınlarında yol çalışması yapan firmaya ait 11 iş makinesini dün ateşe veren PKK'lı teröristlerin ele geçirilmesi amacıyla hava destekli operasyonlar sürürken, ateşe ver

30 Ağustos 2017 16:03

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT\'te merkeze bağlı Bağlıca Köyü yakınlarında yol çalışması yapan firmaya ait 11 iş makinesini dün ateşe veren PKK\'lı teröristlerin ele geçirilmesi amacıyla hava destekli operasyonlar sürürken, ateşe verilen iş makinelerine ulaşan itfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahele ederek yangını kontrol altına aldı. 
Bağlıca Köyü, Demirkaya Mevkii arasında yol çalışması yapan bir firmaya ait 11 araç dün akşam saatlerinde ateşe vererek kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla başlatılan operasyon devam ediyor. Saldırı üzerine bölgeye sevkedilen 2 jandarma özel harekat timi, 2 Kobra ve insansız hava araçlarının havadan desteği ile başlattığı operasyon sürüyor.
Güvenliğin sağlanması ardından İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek yanan araçlara müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ateşe verilen 11 iş makinesi de kullanılamaz hale geldi.

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