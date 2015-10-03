Siirt'te 10 merkez özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Siirt merkez ile Pervari ve Eruh ilçelerine bağlı 10 bölgenin 6-20 Ekim tarihleri arasında 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, söz konusu tarihler arasında vatandaşların bu bölgere girmelerinin yasak olduğu belirtilerek şunlara yer verildi: "Siirt Merkez İlçe Eğlence Karakol Bölgesi, Merkez karakol Bölgesi, Merkez ve Eğlence Karakol Bölgeleri, Eruh İlçesi Karadağ Bölgesi, Yassıdağ (Cirav) Bölgesi, Akmeşe Mahallesi ile Gölgeliçeşme Tepe arası, Pervari ilçesi Köprüçay-Doğanca, İğneli-Doğan köyü karakolları arası, Köprüçay-Doğanca Karakolları arası, Köprüçay-Beğendik Karakolları arasında bulunan bölgelerde, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11 maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; bahse konu bölgelere gidilebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezk–r bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından onbeş (15) gün süreyle 06 (Dahil) Ekim 20 (Dahil) Ekim 2015 tarihleri arasında 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir."