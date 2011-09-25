Siirtspor'dan terör saldırısına tepki

T24 - Siirt’te, bir hafta içinde PKK’lı teröristlerin 4 genç kızı öldürüp, 6 askeri şehit etmesi ve 11 askeri de yaralamasının acısı yaşanıyor. Terör saldırılarını protesto etmek için Siirtspor, bugün oynadığı Çarşambaspor maçına siyah ağırlıklı formayla çıktı. Taraftarlar da ’Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganı attı.



Siirt’te PKK’lı teröristlerin geçen salı akşamı sivil otomobile el bombalı ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda Zeynep Evin, Nergis Evin, Kevser Çekin ve Nurcan Olgaç yaşamlarını yitirirken, Nuran Evin ile Gülcan Olgaç, ağır yaralandı. Teröristler dün gece de Pervari’nin Belenoluk Jandarma Karakolu’na 6 askerin şehit olduğu, 11 askerin de yaralandığı saldırı düzenledi.



Spor Toto 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta mücadele eden Siirtspor, bugün Çarşambaspor’la evinde oynadığı maça, saldırıları tepki göstermek için siyah ağırlıklı forma ile çıktı. Asıl renkleri sarı- lacivert olan ve bu sezon oynadığı maçlarda kırmızı-beyaz ağırlıklı forma giyen Siirtspor’da teröre tepki için Çarşambaspor maçında futbolcular siyah ağırlıklı, siyah-kırmızı forma giydi.



Maçtan önce futbolcular ve taraftarlar terör saldırılarında ölenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Taraftarlar, saldırıda ölen 4 kızın fotoğraflarının bulunduğu ve ’Şehitlerimizi ve şehit kızlarımızı rahmetle anıyoruz. Siirt halkı’ yazılı pankart açtı. Taraftarlar, ’Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganı da attı.



Siirtspor Başkan Vekili Ayhan Özgen, kentlerinde bir hafta iki üzücü olay yaşandığını belirterek, ilk olayda aralarında Gençlik Spor İl Müdürü’nün kızı ve bir personellerinin yakını olan 4 genç kızın hayatını kaybettiğini söyledi. Özgen, "Pervari’de de dün gece 6 askerimiz şehit oldu. Biz yaşananları protesto etmek için bugün siyah forma ile sahaya çıkıyoruz. Bu olayların tekrarlanmamasını istiyoruz ve barış gelsin istiyoruz" dedi.ar" diyaloğu oldu!





