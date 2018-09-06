T24 LogoT24 Logo
Gündem

Siirtli telefon bayisinden 4 gündür haber alınamıyor

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te telefon bayisi bulunan Faruk Turgut'tan (28) 4 gündür haber alınamıyor

06 Eylül 2018 20:42

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te telefon bayisi bulunan Faruk Turgut\'tan (28) 4 gündür haber alınamıyor. Kayıp Turgut\'un annesi Leman Turgut, oğlunun kaçırılabileceğini iddia ederek yetkililerden bulunmasını istedi.
Merkez Bahçelievler Mahallesi Hami Efendi Caddesi\'nde telefon bayisi bulunan Faruk Turgut\'un 4 gün önce iş yerine geldiği, daha sonra da iş çıkışı sonrası kendisinden bir daha haber alınamadığı belirtildi. Anne Leman Turgut, oğullarının işyerinden kaynaklı maddi sıkıntı çektiğini belirterek, alacaklıları tarafından kaçırılabileceğinden şüphelendiklerini söyledi. Anne Turgut, yetkililerden oğlunun bulunması için yardım istedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Turan KOYUNCUSİİRT DHA SİİRTFaruk TurgutKayıp TurgutLeman TurgutMerkez Bahçelievler Mahallesi Hami Efendi CaddesiAnne Leman TurgutAnne TurgutFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24