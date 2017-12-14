Siirt ve Yalova'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

SİİRT, (DHA)- SİİRT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Siirt\'in Kurtalan ile Yalova\'nın Altınova ilçelerinde 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda tarihi eser kaçakçısı oldukları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda altın, gümüş ve bronz sikke ve heykeller ele geçirildi.

Siirt İl jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Ağustos 2017 tarihinden itibaren yürütülen sürdürülen operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti, 2 bin 863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet ve 6 bin 136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun\'a muhalefet suçlarını işlediği değerlendirilen 6 şüphelinin yakalanması kararlaştırıldı. 13 Aralık Çarşamba günü eş zamanlı olarak, Siirt il merkezinde 1, Kurtalan ilçesinde 3 ve Yalova Altınova ilçesinde 1 olmak üzere toplam 5 adrese operasyon yapıldı. Siirt Valiliği bu konuda şu bilgileri verdi:

\"Yapılan operasyon neticesinde 4 şüpheli şahıs, çeşitli suç aletleri ile birlikte yakalanmıştır. Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramada, ağırlıklı olarak Roma ve Bizans dönemine ait altın, gümüş ve bronzdan yapıldığı değerlendirilen heykel, sikke ve takı grubu tarihi eserler ele geçirilmiştir. 129 adet sikke, 129 adet yüzük, 3 adet heykel, 72 adet çeşitli tarihi obje, 97 gram toz esrar, 1 adet el detektörü ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlar doğrultusunda soruşturma devam etmektedir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı her türlü kaçakçılıkla mücadeleye devam edecektir.\"

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