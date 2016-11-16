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BBC Türkçe

Siirt ve Tunceli Belediye Başkanları gözaltına alındı

Siirt ve Tunceli beldiyelerine bu sabah operasyon yapıldı. İki ilde Demokratik Bölgeler Partili belediye başkanları gözaltına alındı. Belediye binalarında aramalar sürüyor.

16 Kasım 2016 11:17

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK soruşturması kapsamında Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Belediye Eş Başkanı Bakırhan hakkında gözaltı kararı verdi.

Ardından Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bakırhan'ın evi ile Siirt Belediyesi hizmet binasında arama başlattı.

Doğan Haber Ajansı (DHA), Bakırhan'ın evinde gözaltına alındığını duyurdu.

Belediye binasındaki arama da devam ederken, bina çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı.

DBP'nin kayyum atanan belediyeleri

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi tutuksuz yargılanan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan, 28 Ekim günü yapılan karar duruşmasında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bakırhan, PKK'nın sivil oluşumu olarak değerlendirilen KCK (Kürdistan Topluluklar Birliği) davaları kapsamında 1,5 yıl hapis yatmıştı. Bakırhan, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde yüzde 49 oyla seçilmişti.

DHA, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah il belediye başkanlarına yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu.

Tunceli Belediye Eş Başkanları DBP'li Mehmet Ali Bul ile Nurhayat Altun, evlerinde yapılan aramaların ardından gözaltına alındı.

Belediye binası da giriş ve çıkışlara kapatıldı.

DBP'li Belediye Başkanları 30 Mart 2014 seçimlerinde yüzde 42 oy alarak seçilmişti.

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