Siirt ve Batman'da terör operasyonu: 3 gözaltı ​

BATMAN/SİİRT, (DHA)- SİİRT ve Batman\'da jandarma tarafından 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 av tüfeği, 2 tabanca, 858 fişek ve kurşun, 3 şarjör, saniyeli ve infilaklı fitil, elektrikli ve mekanik fünye, tarihi eser vazo, bıçak ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik kimliklerini belirledikleri şüphelilerin, Batman\'ın Kozluk ve Siirt\'in Kurtalan ilçelerindeki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan ev ve eklentilerinde 2 av tüfeği, biri kurusıkı ruhsatsız 2 tabanca, 858 fişek ve kurşun, 3 şarjör, 30 metre uzunluğunda saniyeli ve infilaklı fitil, 5 bağlantılı kabloları mevcut elektrikli ve mekanik fünye, tarihi eser niteliği olabileceği değerlendirilen vazo, bıçak ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Silah mühimmat ve malzemelere el konulurken, isimleri açıklanmayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Valiliği\'nce yapılan açıklamada \"Başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir\" denildi.



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