Siirt Valiliği: PKK, anaokulu öğrencilerinin oyuncaklarını bir araya toplayıp yaktı

Siirt merkeze bağlı iki köyde ilk ve orta okullara PKK’lılar tarafından molotoflu saldırı düzenlendi. Okullarda çıkan yangın söndürülürken, büyük hasar meydana geldi. Siirt Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada “anaokulu öğrencilerinin oyuncaklarının bir araya toplanarak yakıldığını” öne sürdü.

Turan Koyuncu’nun DHA’da yer alan haberine göre, Siirt’in merkeze bağlı Doluharman ve Düzkuyusu köylerinde bulunan köy okullarına dün saat 22.00 sıralarında bir grup PKK’lı tarafından molotof kokteyli saldırı düzenlendi. Doluharman Köyü’ndeki ilk ve ortaokulda yangın çıktı, bazı sınıflar ve öğretmenler odası kullanılamaz hale geldi. Köylüler, yangını kendi imkanları ile söndürürken, yanan eşyalar okuldan dışarı çıkardı.

Doluharman köyünün yanı sıra dün akşam aynı saatlerde Düzkuyusu Köyü’ndeki ilk okula da molotof kokteyli saldırı düzenlendi.

Saldırı nedeniyle okulda çıkan yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Her iki okul saldırısı ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Valilik: Öğrencilerin oyuncakları bir araya toplanıp yakıldı

Siirt Valiliği, PKK tarafından ateşe verilen 2 köy okulunun PKK/KCK örgütü tarafından kundaklandığı belirterek, okuldaki çocuk oyuncaklarının da ateşe verildiğini öne sürdü.

Merkez Doluharman ve Tuzkuyusu Köyü’nde dün kundaklanan okullarla ilgili Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Siirt İli Merkez Doluharman Köyünde bulunan İlköğretim Okulu ile Tuzkuyusu Köyünde bulunan Anaokuluna 18 Eylül 2014 günü akşam saatlerinde PKK/KCK terör örgütüne müzahir şahıslar tarafından kundaklama gerçekleştirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde; Doluharman İlkokul binası içerisinde bulunan öğretmenler odasının yanıcı, patlayıcı madde kullanılmak suretiyle yakılarak kullanılmaz hale getirildiği, Tuzkuyusu Anaokul binası içerisinde bulunan ve anaokul öğrencilerinin kullandığı oyuncakların bir noktaya toplanılarak yakıldığı tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen saldırı neticesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bir aksama meydana gelmemiş olup, olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.