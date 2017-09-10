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Siirt Valiliği: Kemerli Köyü saldırısını PKK'lı teröristler yaptı, 5 kişi gözaltında

SİİRT, (DHA) - SİİRT Valiliği, Kemerli Köyü'nde dün meydana gelen ve Mehmet Salih Arslan'ın yaşamını yitirdiği saldırının PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirildiğini açıkladı

10 Eylül 2017 20:49

SİİRT, (DHA) - SİİRT Valiliği, Kemerli Köyü\'nde dün meydana gelen ve Mehmet Salih Arslan\'ın yaşamını yitirdiği saldırının PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirildiğini açıkladı. Valilik olayla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, dün yaptığı açıklamada olayın PKK saldırısı olmadığını, PKK\'nın köy basması diye bir olayın olmadığını ve münferit bir olay olduğunu açıklamıştı.
Siirt Valiliği, dün Kemerli Köyü\'ne yapılan silahlı saldırı sonucu Mehmet Salih Arslan adlı vatandaşın öldürülmesi olayını, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiğini açıkladı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
\"9 Eylül 2017 günü saat 21.00 sıralarında Siirt\'in Merkez ilçesi Kemerli Köyünde silahlı saldırı sonucu Mehmet Salih Arslan’ın yaşamını yitirmesi olayı ile ilgili olarak, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen tahkikatta yapılan araştırma ve elde edilen bulgular sonucu, meydana gelen bu hain saldırının PKK/KCK terör örgütünce işlendiği tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alınmış olup, soruşturma genişletilerek devam etmektedir.\"

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