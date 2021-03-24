"Başlık parasını kaldırdık" diyen Siirt'te şeyhler ve aşiret liderleri: Toplam 200 gram altın alınacak

Siirt'te şeyhler ve aşiret liderleri yaptığı görüşme sonrası "başlık parası" uygulamasını kaldırdıklarını yerine 200 gram altın getirdiklerini açıkladı. Aşiret liderleri, düğünler için de takı miktarı belirledi.

DHA'nın haberine göre, Şeyh Bahattin Oran’dan “kanaat önderi” diye bahsedildi. Oran ile aşiret liderlerinin başlık parasının kaldırılmasına karar verdiği söylenen haberde, “Toplantıdan çıkan kararlar yazılı olarak kayıt altına alındı. Kentin kanaat önderlerinden Hıfzullah Oran, ‘Bugün tarihi bir karara imza attık. Yeni evlenecek olan gençlerimiz, bir hayli ciddi sıkıntı çekiyordu. Biz bunun farkındaydık. Gelen şikayetleri değerlendirdik’ dedi” ifadeleri yer aldı.

Haberde, kararın gelen şikayetler üzerine alındığı belirtilirken Basret Medresesi Sorumlusu Hıfzullah Oran’ın şu sözleri aktarıldı:

"Yeni evlenecek olan gençlerimiz, bir hayli ciddi sıkıntı çekiyordu. Biz bunun farkındaydık. Gelen şikayetleri değerlendirdik ve Şeyh Bahattin Oran'a bildirdik. Kendisi de aşiret liderlerini toplayarak, bundan sonra başlık parası alınmaması kararı aldı."

"Başlık parası, evlenmek isteyen gençlerimizin önünde büyük bir set idi"

Aldıkları kararda düğünlerde ne kadar takı verileceğini belirlediklerini anlatan Oran, "Türü fark etmeksizin, her şey dahil, toplam 200 gram altın alınacak. Tatlı ikramı kaldırılacak. Gelinin ailesine masraflar için 10 bin TL verilecek. Alınan iş bu kararlara uymayan aşiret mensuplarının düğünlerine, kimse katılmayacak. Allah Hayırlı ve uğurlu eylesin" dedi.

Siirt'te başlık parasının kaldırılması için, aşiret olarak bir hayli çaba harcadıklarını ifade eden Düdaran Aşireti lideri Mehmet Tetik ise "Başlık parası, evlenmek isteyen gençlerimizin önünde büyük bir set idi. Biz bu konuda yoğun çaba harcadık, ancak bir türlü uyum sağlanamadı. Şu an ise, Şeyh Bahattin Oran önderliğinde aşiretler toplandı ve karar alındı. Bundan sonra hiçbir şekilde, başlık parası ve düğün merasiminde tatlı ikramı yapılmayacak. Bu kararlar sadece sözde değil, yazılı olarak da kayıt altına alındı. Bu kararlara uymayan aşiretlerin düğün merasimine katılmayacağız" ifadelerini kullandı.