Siirt’te Pablo Picasso imzalı tablo ele geçirildi

Siirt'te düzenlenen operasyonda, üzerinde ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan tablo ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin çalışmaları sonucu durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçta, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, üzerinde İspanyol ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan tablo ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tablonun, ressama ait olup olmadığının belirlenmesi için Batman Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. (AA)