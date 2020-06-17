Siirt'te bir belde karantinaya alındı  

Siirt merkeze bağlı Gökçebağ beldesi, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde Koronavirüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan belde de 14 gün süreyle karantina uygulaması başlanmıştır" denildi. (İHA)