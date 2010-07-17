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Siirt Pervari'de roket atarlı saldırı

PKK mensuplarınca, 21.15 sıralarında Pervari İlçe Emniyet Amirliği ve Komando Bölüğüne roketatarlı saldırı düzenlendi.

17 Temmuz 2010 03:00

T24 - Siirt'in Pervari ilçesinde bulunan İlçe Emniyet Amirliği ve Komando Birliği'ne PKK'lı bir grup tarafından roket atar saldırsı düzenlendi. Saldırıda 3'ü asker 6'sı polis toplam 9 kişi yaralandı. 

Dün saat 21.15 sularında başlayan çatışmada şimdiye kadar 9 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralıların getirildiği Siirt Devlet Hastanesi’nde kırmızı alarm verildi.

Pervari İlçesi'nde akşam saat 21.15 sularında, teröristlerin roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla asker ve polis noktalarına saldırması ve güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesiyle başlayan çatışma halen sürüyor. Yan yana olan İlçe Jandarma Komutanlığı ile Emniyet müdürlüğü binasının yoğunluklu hedef alınıdığı çatışmadaki ilk ateşle birlikte şimdiye kadar, 2 özel hareket timi, 4 normal polis ve 3 asker olmak üzere toplam 9 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılar, Sikorsky helikopterle Siirt'teki Asker ve Devlet Hastanesine taşınıyor. Yaralı sayısının fazla olması üzerine Devlet Hastanesi'nde kırmızı alarm verildi.

Güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan şiddetli çatışma nedeniyle Pervari ilçesinin güneydoğusundaki Herekol Dağı ile Kuzeybatısında bulunan Besta bölgesindeki ormanlık alanda büyük bir yangın da çıktı.

Skorsky helikopterlerle Pervari İlçesi'ne sürekli olarak takviye birlik ve mühhimat sevkiyatı yapılıyor.

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