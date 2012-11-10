Siirt Pervari'de helikopter düştü; 17 asker şehit oldu!

Siirt Pervari İlçesi kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu 17 asker şehit oldu.

Siirt Valisi Ahmet Aydın, helikopter kazasında, 13'ü jandarma özel harekattan, 4'ü de helikopter personeli olmak üzere 17 şehit olduğunu bildirdi.

Sis nedeniyle kayaya çarptı



Jandarmaya ait Skorsky tipi helikopter, sabah saatlerinde görev için havalandı. Helikopter, saat 07.25'te Pervari İlçesi'ne bağlı Köprüçay Köyü'ne inerken sis nedeniyle kayaya çarparak düştü. Helikopterdeki 17 askerin tamamı şehit oldu.

Şehit askerlerin 9 Kasım'da başlatılan operasyonda görev yapan birliklere takviye amaçlı olarak bölgeye gittiği öğrenildi. Şehit cenazeleri otopsi işlemi için Siirt'e götürüldü.



Bozdağ: İlk bilgilere göre düştü ama araştırılmalı



Başbakan Vekili Bekir Bozdağ, Pervari'de 17 askerin şehit olmasına ilişkin, ''Aldığımız ilk bilgiler; havanın çok yağışlı ve sisli olması nedeniyle iniş sırasında kayaya çarpma nedeniyle düşme olduğu şeklinde. İlk bilgiler bu yönde. Fakat bunun araştırılması gerekiyor. Bu konuyla ilgili araştırmalar devam ediyor'' dedi.

Gül: Her şeyi göze alıp havalandılar



Ankara'da konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ülkenin birliği ve bütünlüğü için terörle amansız mücadele verildiğini belirtti.

Gül, "Terörle devleti hizaya getiremezler. İçeride ve dışarıda teröre karşı mücadele en tabii hakkımız. Bu da kararlılıkla sürecek. Bugün verdiğimiz şehitler, en zor hava şartları altında arkardaşlarına yardım etmek için her şeyi göze alıp havalanan helikopterin düşmesiyle verildi. Ailelerin hepsine sabır diliyorum" dedi.

İşte şehit askerlerin isimleri ve memleketleri

- Yüzbaşı Anıl Barış Çetin (31) / Manisa'nın Turgutlu İlçesi

- Uzman Çavuş Yusuf Tüfekçi (22) / Gümüşhane'nin Kürtün İlçesi

- Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın (25) / Bartın'ın Ulus İlçesi

- Üsteğmen Ersan Yenice / Kırklareli'nin Babaeski İlçesi

- Uzman Çavuş Dinçer Ersoy / Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi

- Uzman çavuş Erdal Tekin / Adana'nın Feke ilçesi

- Uzman Çavuş Kürşat Güneş / Erzurum Palandöken

- Kıdemli Üstçavuş Hakan Gemici / Giresun

- Eren Kızılgedik / Mersin

- İbrahim Çelik / Kayseri

- Ömer Büyükköse / Kahramanmaraş

- Onur Karasungur / Kayseri

- Murat Yıldızhan / Diyarbakır

- Jandarma Uzman Çavuş Serkan Perişan

- Teknik üsçavuş Vedat Avcı

- Üsteğmen Yakup Çınar / Pilot

- Piyade uzman çavuş Mesut Şeker