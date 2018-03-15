Siirt merkezli PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

SİİRT, (DHA)- SİİRT merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik\'ten yaplan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık sağlayan şahısların deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu, dün Siirt, Şırnak, Van ve Antalya illerini kapsayacak şekilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 9 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 17 fişek, 8 cep telefonu, 1 dizüstü, 2 tablet bilgisayar ve çok sayıda örgütsel dokümanın da ele geçirdildiği belirtildi.

