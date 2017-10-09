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Siirt merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

SİİRT, (DHA)- SİİRT merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 8'i tutuklandı

09 Ekim 2017 20:10

SİİRT, (DHA)- SİİRT merkezli 11 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 8\'i tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 22 Eylül\'de Siirt merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 8\'i tutuklandı, 20 kişi adli kontrolle 3 kişi ise savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

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