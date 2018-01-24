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Siirt merkezli FETÖ operasyonunda 7 asker tutuklandı

SİİRT, (DHA)- SİİRT Emniyet Müdürlüğü'nce 20 ilde eş zamanlı düzenlenen terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 31 kişiden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

24 Ocak 2018 13:08

SİİRT, (DHA)- SİİRT Emniyet Müdürlüğü\'nce 20 ilde eş zamanlı düzenlenen terör örgütü FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 31 kişiden 7\'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin verdiği ifadede adı geçen 2 mahrem imam da gözaltına alındı.  
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü\'nce FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 8 Ocak 2018 tarihinde Siirt merkezli 20 farklı ilde daha önce Siirt\'te görev yapan 33 kişiye yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, 22 Ocak tarihi itibariyle operasyon ile yakalanan 31 kişinin işlemlerinin tamamlandığı ve sevk edildikleri adli makamlarca görevde olan ve ihraç edilen 2 binbaşı, 4 astsubay, 1 uzman erbaş olmak üzere toplam 7 kişinin tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi. Mahkemeye çıkarılan görevde olan veya ihraç edilen 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 1 teğmen, 11 astsubay, 6 uzman jandarma olmak üzere toplam 24 kişininde etkin pişmanlık yasasından faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, firari konumunda olan 2 rütbeli askerin yakalama çalışmaları devam ettiği belirtilen açıklamada, şüphelilerin ifadelerinde adı geçen 2 mahrem imamın gözaltına alındığı ifade edildi.

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