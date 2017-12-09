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Siirt merkezli FETÖ operasyonunda 24 muvazzaf askere gözaltı

SİİRT, (DHA) - SİİRT merkezli 23 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda subay, astsubay ve uzman çavuş rütbelerindeki 24 muvazzaf asker gözaltına alındı

09 Aralık 2017 02:49

SİİRT, (DHA) - SİİRT merkezli 23 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda subay, astsubay ve uzman çavuş rütbelerindeki 24 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, halen görevde olan 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 15 astsubay ve 6 uzman çavuş gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 6 rütbeli askerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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