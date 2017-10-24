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Siirt merkezli FETÖ operasyonunda 18 tutuklama

SİİRT, (DHA)- FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Siirt merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 18 'i tutuklanırken, 10'u serbest bırakıldı

24 Ekim 2017 14:45

SİİRT, (DHA)- FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Siirt merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 18 \'i tutuklanırken, 10\'u serbest bırakıldı.
Siirt Valiliği\'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"İl Emniyet Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasının eylem-faaliyetlerinin engellenmesine ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 06.10.2017 tarihinde Siirt merkezli 16 farklı ilde, daha önceden ilimizde görev yapmış sivil ve asker 30 şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda; 26 subay ve astsubay, 1 öğretmen ile 1 çocuk gelişim uzmanı yakalanarak gözaltına alınmıştı. Siirt emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan; 17 rütbeli asker ile 1 öğretmen olmak üzere toplam 18 şahıs tutuklanmış, 9 rütbeli asker adli kontrol şartıyla 1 çocuk gelişimi uzmanı ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştır. Firar konumunda olan 2 şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir.\"  

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