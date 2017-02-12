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Siirt merkezli 18 ilde 'FETÖ' operasyonu; 33 gözaltı

23 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor

12 Şubat 2017 21:43

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gülen cemaati mensuplarınıneğitim ve emniyet yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "mahrem hizmetler" diye tabir edilen emniyet, MİT, adliye, asker, avukat ve öğretmen yapılanmasında yer alan, aralarında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı verilenlere yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı, 23 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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