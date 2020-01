Siirt Emniyeti'nde skandal: Kayıp kız çocukları polislerin evinde bulundu!

Siirt Emniyet Müdürlüğü’nde görevli iki polis memurunun 16 ve 18 yaşlarındaki iki kız çocuğunu evlerinde alıkoyduğu ortaya çıktı. İddiaya göre çocuklar, bir vatandaşın 155’i arayarak, küçük yaştaki kız çocuklarının Bahçelievler Mahallesi Musa Atik Caddesi’nde bir adreste zorla tutulduklarını ihbar etmesi ile bulundu. Bu ihbar üzerine harekete geçen Siirt Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin baskın yaptığı adreste, TEM’de görevli polis memuru H.E.Ş. ile KOM’da görevli polis memuru T.K.’nın oturduğu tespit etti.

Haklarında iki gündür kayıp ihbarı bulunan 1997 doğumlu Z.G. ile 1999 doğumlu A.N. isimli kız çocukları da polislerin oturduğu bu evde bulundu. Olayın kısa sürede kentte duyulmasının ardından, iki kız çocuğunun aileleri polislerin yaşadığı evin çevresinde toplandı. Bunun üzerine evin etrafına çok sayıda polis görevlendirilerek, şüpheli polisler apar topar kaldıkları evden çıkartılarak emniyete götürüldü.

Hürriyetten yoksun işlemi

Bahar Kılıçgedik'in Taraf gazetesinde yayımlanan habere göre, polisleri korumak için harekete geçen emniyet, olayın duyulmaması için, yaşananları meydana gelen bir kavga olarak yansıttı. Haklarında cinsel istismar şüphesi bulunan polis memurları ile ilgili, sadece “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan işlem yapıldı. Kayıp kızlardan A.N.’nin babası T.N., 2 polisten de şikâyetçi olurken, barodan avukat ve Sosyal Hizmetlerden uzmanın istenmediği öğrenildi. Bu durum emniyetin, mağdurların ifadelerini almadan, sadece ailelerin şikayet dilekçesini alarak olayı örtbas etme girişimi olarak yorumlandı. Olayın oluş şekli kadar iki polis hakkında ilk etapta yapılan işlemde akıllarda soru işareti bıraktı. TEM ve KOM gibi iki kritik şubede çalışan polis memurları, olayın ardından başka şubelere tayin edilmesi kentte bulunan STK’ları harekete geçirdi.

'Polisler açığa alındı'

Siirt İHD Şube Başkanı Zana Aksu, olayın duyulmasının ardından Siirt Valisi ile görüşme yaptıklarını anlattı. Aksu, “Daha önce polislerin sadece görev yerleri değiştirilmişti. Bu tam bir skandaldır. Olayın duyulmasının ardından bizde Siirt Valisi ile görüşme yaptık. Vali, iki polisin açığa alındığını ve müfettiş görevlendirildiğini söyledi” diye konuştu. Dosyanın gizli tutulduğunu, İHD’nin ve Siirt Barosunun dosyaya ulaşamadığını anlatan Aksu, “Dosyayı göremiyoruz. Ne tür işlem yapıldığını da bilmiyoruz. Sosyal Hizmetler, Emniyet’in olayla ilgili herhangi bir uzmanın çağırmadığını, Siirt Barosu da ifade işleminde Avukat çağrılmadığını söylüyor” dedi.

'Cinsel istismar var'

Aksu, “Çocuklardan birisi 16 yaşında. Her ne kadar ‘Hürriyetten yoksun’ işlemi yapılsa da, olayın ‘Cinsel istismar’ suçu olduğunu biliyoruz. Ayrıca çocukların Psikolog ya da Pedagog eşliğinde ifade vermesi gerekiyor. İfade işlemlerinde yasal prosedüre uyulmamış, ya da ifade alınmamış. Her iki uygulamada suçtur” dedi. Aksu, “Sanırım aile konuşmaması için telkin edilmiş. Onun için konuşmuyorlar. Çocuklarında Devlet tarafından koruma altında alındıklarını öğrendik. Bunun dışında herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Dosyayı görebilme şansımız olursa, olayın her yönüyle soruşturulması için girişimde bulunacağız” dedi.