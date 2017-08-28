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Siirt Belediyesi başkan yardımcıları görevden alındı

Belediyeye kayyım atanmasından sonra 24 Kasım 2016'da göreve başlamışlardı

28 Ağustos 2017 18:09

Siirt Belediye Başkan Yardımcıları Zekeriya Butur, Yener Tanık ve Gülal Aygün'ün görevden alındı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "valilik olarak halka sunulacak hizmetlerin kalitesini daha da yükseltmek amacıyla belediyecilikte deneyimli ve profesyonel bir ekiple çalışmaların artarak devam edeceği", bu nedenle 24 Kasım 2016 tarihli valilik oluru ile Siirt Belediye Başkanlığı'na geçici görevlendirilen Siirt Kamu Hastaneler Birliği'nde görevli Yener Tanık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Zekeriya Butur ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli Gülal Aygün’ün geçici görevlerinin 27 Ağustos 2017 tarihi ile sona erdiği belirtildi.

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