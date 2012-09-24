Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak göreve dönüyor

Siirt Bağımsız Belediye Başkanı Selim Sadak'ın Avukatı Behzat Bilici, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun Danıştay 8. Dairesi'nin Sadak hakkında verdiği görevden alınma kararını iptal ettiğini bildirdi.

Binici yaptığı açıklamada, Danıştay İdari Dava Daireler Genel Kurulu'nun İçişleri Bakanlığı'nın Danıştay 8. Dairesi'nin Siirt Bağımsız Belediye Başkanı Selim Sadak hakkında Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. Maddesi'nin 2. fıkrası hükümlerine göre 'basın yoluyla terör örgütü propagandası yapma suçunu' işlediği gerekçesiyle verdiği görevden alınma kararına yapılan itirazı bugün görüştüğünü belirtti.

Binici, Kurul'un bu kararı iptal ettiğini söyledi.

Binici, Genel Kurul'un, Danıştay 8. Dairesi'nin kararını görüşerek iptal ettiğini ve kararın gerekçesinin daha sonra açıklanacağını ifade etti.