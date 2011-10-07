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Siirt Belediye Başkanı Sadak'a hapis cezası SİİRT (A.A)

07 Ekim 2011 17:59

-Siirt Belediye Başkanı Sadak'a hapis cezası SİİRT (A.A)- 07.10.2011- Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Siirt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bir süre önce Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sadak hakkında Siirt'te 27 Kasım 2010 tarihinde Kızlar Tepesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma nedeniyle  ''terör örgütünün propagandası yaptığı'' iddiasıyla dava açıldığı belirtilerek, ''Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasında mahkeme heyeti, Sadak'a terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi'' denildi.

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