-Siirt Belediye Başkanı dahil 36 kişi hakkında dava DİYARBAKIR (A.A) - 23.12.2011 - Siirt'te ''sivil itaatsizlik'' eylemleri ile toplu mezarların bulunduğu iddiasıyla Kasaplar Deresi'ne yapılan yürüyüşe katılarak, burada terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle aralarında Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ve BDP İl Başkanı Faruk Sağlam'ın da bulunduğu 36 kişi hakkında 10 ile 18 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, söz konusu eylemlerin terör örgütü PKK'nın çağrısı üzerine yapıldığı belirtilerek, 10'u tutuklu 36 sanığın da eylemlere katılarak, örgütün propagandasını yaptıkları ifade edildi. -''Çadır, örgütün propagandasının yapıldığı eylem yerine dönüştü''- İddianamede, ''adı her ne kadar 'Demokratik Çözüm ve Barış Çadırı' olarak konulsa da, çadırların içi ve dışı, 'Apo posterleri' ve 'PKK bayrakları' ile bezenmiş durumda'' olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Terör örgütü, sivil itaatsizlik kapsamında sözde 'Demokratik Çözüm' adı altında yeni eylem biçimi geliştirdiği, bu şekilde yapılacak eylemlerle, terör örgütünün destekleyici tabanı ve sempatizanları tarafından, örgütün ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın sahiplenilmesi, görüş ve düşüncelerinin toplum içerisinde benimsenmesi, örgütün propagandasının yapılmasının yanında Kürt sorununun çözümünde tek muhatap olarak Öcalan'ın alınması amaçlanmaktadır.'' İddianamede, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve bazı milletvekillerinin de katıldığı Kasaplar Deresi'ne yapılan yürüyüşle ilgili olarak da, ''Terör örgütü güdümünde yayın yapan internet sitelerinde, ölen terör örgütü mensuplarının gömüldükleri iddia edilen Kasaplar Deresi'nde bir eylemselliğin tertip edilmesi yönünde çağrılar ve verilen talimatlar üzerine, Kasaplar Deresi'ne düzenlenen etkinlik, örgütün propagandasına dönüşmüştür'' denildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.