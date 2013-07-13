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Siirt Belediye Başkan Yardımcısı kız çocuklarla basıldı

Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Abdullatif Ç., dün gece özel otomobilinde, yaşları 13 ve 17 olan 2 kızla birlikte gözaltına alındı

13 Temmuz 2013 20:30

Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 çocuk babası 62 yaşındaki Abdullatif Ç.'nin otomobilinde kızlarla birlikte olduğu ihbarı alınca harekete geçti. İpekyolu Caddesi üzerinde Abdullatif Ç., iddiaya göre park halindeki otomobilinde 17 yaşındaki M.A. ve kardeşi 13 yaşındaki S.A. ile birlikte görüldü. Polisleri görünce otomobili çalıştırıp bölgeden uzaklaşmak istediği ileri sürülen Abdullatif Ç. ile yanındaki M.A. ve S.A., kısa süren takibin ardından gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadeleri alınan Abdullatif Ç. ve yanındaki M.A. ile S.A. işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

 

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