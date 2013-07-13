Siirt Belediye Başkan Yardımcısı kız çocuklarla basıldı

Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 çocuk babası 62 yaşındaki Abdullatif Ç.'nin otomobilinde kızlarla birlikte olduğu ihbarı alınca harekete geçti. İpekyolu Caddesi üzerinde Abdullatif Ç., iddiaya göre park halindeki otomobilinde 17 yaşındaki M.A. ve kardeşi 13 yaşındaki S.A. ile birlikte görüldü. Polisleri görünce otomobili çalıştırıp bölgeden uzaklaşmak istediği ileri sürülen Abdullatif Ç. ile yanındaki M.A. ve S.A., kısa süren takibin ardından gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadeleri alınan Abdullatif Ç. ve yanındaki M.A. ile S.A. işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.