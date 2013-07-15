Siirt Belediye Başkan Yardımcısı cinsel istismardan tutuklandı

Siirt'te 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Abdüllatif Çekin hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Sulh Ceza Mahkemesince tutuklama kararı çıkarıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Bayar, yaptığı yazılı açıklamada, savcılığın Sulh Ceza Mahkemesinde yaptığı itirazın kabul edildiğini belirtilerek, Abdüllatif Çekin'in tutuklanmasına karar verildiğini bildirdi.

Siirt'de 12 Temmuz'da meydana gelen 17 yaşındaki M. A. ile 13 yaşındaki S. A.'nın mağdur olduğu cinsel istismar olayının şüphelisi Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Abdüllatif Çekin'in Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Şüpheli 13 Temmuz tarihinde tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilmiştir. Şüpheli hakkında nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol kararı verilmiştir. Mahkemenin kararına Cumhuriyet Başsavcılığımızca 15 Temmuz tarihinde itiraz edilmiş, itirazımız Sulh Ceza Mahkemesince kabul edilerek Siirt Belediye Başkan Yardımcısı olan şüpheli A.Ç. hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır. Yakalama emri kolluk kuvvetlerine gereği için gönderilmiştir. Mağdurelerin annesi şüpheli olarak savunması alındıktan sonra savcılığımızca serbest bırakılmıştır. Her iki mağdure ile birlikte mağdurelerin diğer küçük kardeşleri de koruma altına alınmıştır."

Öte yandan BDP tarafından ihraç edilen Abdüllatif Çekin, bütün görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.