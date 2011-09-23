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Siirt Barosu: Güven ortamı sağlanmalı SİİRT (A.A)

23 Eylül 2011 14:51

-Siirt Barosu: Güven ortamı sağlanmalı SİİRT (A.A) - 23.09.2011 - Siirt Barosu yaptığı açıklamada, ''Ülkemizde yıllardır devam ede gelen Kürt sorunun çözümü için şiddet artık araç olmaktan çıkmalı, şiddete son verilmeli, çatışmasız bir süreç başlatılmalı ve güven ortamı sağlanmalıdır'' görüşünü dile getirdi. Siirt'te bir otomobile teröristlerce düzenlenen ve 4 kadının yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, sivillere yönelik saldırıların kabul edilemeyeceği belirtildi.  Açıklamada, ''sivilleri hedef alan, hatta siviller için tehlike oluşturan her türlü silahlı eylemin hiçbir siyasal mazeretinin olamayacağı'' vurgulanarak, olayın tüm boyutlarıyla araştırılması, kamuoyunun hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde bilgilendirilmesi gerektiği dile getirildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Şiddetin kırsaldan yerleşim birimlerine kaymasının yaratacağı toplumsal tahribata neden olanların, toplum hafızasında alacağı yerin de iyi hesaplaması gerekir. Ülkemizde yıllardır devam ede gelen Kürt sorununun çözümü için şiddet artık araç olmaktan çıkmalı, şiddete son verilmeli, çatışmasız bir süreç başlatılmalı ve güven ortamı sağlanmalıdır. Şiddetin, diyaloğu ve barışı yok ettiği ve gittikçe derinleştirdiği unutulmamalıdır. Oluşacak güven ortamında Kürt sorunun çözümü için her türlü iyi niyetli diyalog ile toplumsal mutabakat sağlanmalıdır. Ülkemizin uzun yıllardır yaşadığı bu acılara son verilmelidir.''

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