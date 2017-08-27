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Siirt - Batman karayolunda kaza: 12 Yaralı

SİİRT,(DHA) - SİİRT- Batman karayolunda şehir içi minibüs ve özel bir aracın çarpışması ile meydana gelen kazada, 12 kişi yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı

27 Ağustos 2017 22:47

SİİRT,(DHA) - SİİRT- Batman karayolunda şehir içi minibüs ve özel bir aracın çarpışması ile meydana gelen kazada, 12 kişi yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Batman\'dan Siirt istikametine seyir halinde olan bir yolcu minibüsü, bugün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle Siirt’in Kurtalan ilçesi yakınlarında özel bir pikap ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 12 kişiyi çevredeki hastanelere götürdü. 12 yaralıdan 1\'i Siirt, 11\'inin ise Batman Devlet Hastanesine Acil Servisine gönderildiği öğrenildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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