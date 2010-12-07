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Dünya

ŞİİRLE OBAMA'YI TEHDİDE 33 AY HAPİS LOUISVILLE (A.A)

07 Aralık 2010 10:28

-ŞİİRLE OBAMA'YI TEHDİDE 33 AY HAPİS LOUISVILLE (A.A) - 07.12.2010 - ABD'de ABD Başkanı Barack Obama'yı bir şiirle tehdit eden kişiye 33 ay hapis cezası verildi.  Kentucky'de görülen davada, 28 yaşındaki Johnny Logan Spencer, keskin nişancının başkanı vurarak öldürdüğünden bahseden şiirinden ötürü özür dilerken, Bölge Mahkemesi Hakimi Joseph H. McKinley Jr., Spencer'in şiirinin çok tehlikeli olduğunu belirterek, sanığı 33 ay hapse mahkum etti.  Spencer, mahkemede, annesinin ölümünden sonra düştüğü bunalım sırasında, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ve uyuşturucu alışkanlığından kurtulmasını sağlayan bir örgüte girdiğini söyledi.  "Keskin Nişancı" adlı şiir, önce 2007 yılında, daha sonra Obama'nın göreve gelmesinin ardından 2009'da internette yayımlanmıştı.

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