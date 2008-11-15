Şiiler de özerklik istedi

Irak'ın kuzeyindeki yerel Kürt yönetiminin ardından şimdi de iki Şii milletvekili, güneydeki petrol zengini Basra kentinin "mini-devlet" olması için referandum yapılması çağrısında bulundu.



Vail Abdüllatif ve Şeyh Hayrullah El Basri adlı milletvekilleri, Basra'da referandum yapılması için imza toplanmakta olduğunu kaydetti.



Abdüllatif, böyle bölgelerin oluşmasıyla Irak'ın politik gelişiminin daha istikrarlı olma şansı kazanacağını belirtti. Şeyh El Basri de, bu projenin "ülkeyi bölme teklifi" olmadığını ısrarla vurguladı.



Sünniler, ağırlıklı olarak Kürt ve Şiilerin yaşadığı bölgelerdeki petrol zenginliğinin paylaşımını engelleyeceği endişesiyle, ülkenin federal sisteme geçmesi önerilerine karşı çıkıyor.