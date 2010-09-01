-Şİİ TÖRENİNDE BOMBALI SALDIRI LAHORE (A.A) - 01.09.2010 - Pakistan'ın Lahore kentinde Şiilerin düzenlediği dini bir geçit töreni sırasında 2 bombanın patlaması sonucunda, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Pakistan polisi, saldırılarda tahribat gücü düşük olan 2 saatli bomba kullanıldığını söyledi. İlk patlamanın görüntüleri Geo televizyon kanalında yayınlandı. Saldırıların, Pakistan hükümeti tarafından ülkenin kuzeyindeki militan sığınaklarına düzenlenen hava operasyonundan 2 gün sonra düzenlenmesi dikkati çekti. Yetkililer operasyonda, 62 militan ve onların aile fertlerinin yanısıra, sivillerin de öldüğünü duyurmuştu.