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Dünya

Şİİ TÖRENİNDE BOMBALI SALDIRI LAHORE (A.A)

01 Eylül 2010 21:06

-Şİİ TÖRENİNDE BOMBALI SALDIRI LAHORE (A.A) - 01.09.2010 - Pakistan'ın Lahore kentinde Şiilerin düzenlediği dini bir geçit töreni sırasında 2 bombanın patlaması sonucunda, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Pakistan polisi, saldırılarda tahribat gücü düşük olan 2 saatli bomba kullanıldığını söyledi. İlk patlamanın görüntüleri Geo televizyon kanalında yayınlandı. Saldırıların, Pakistan hükümeti tarafından ülkenin kuzeyindeki militan sığınaklarına düzenlenen hava operasyonundan 2 gün sonra düzenlenmesi dikkati çekti. Yetkililer operasyonda, 62 militan ve onların aile fertlerinin yanısıra, sivillerin de öldüğünü duyurmuştu.

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