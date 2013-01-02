Şii liderden Sünnilere destek

Irak Başbakanı Maliki’nin politikalarına yönelik protestoları, Iraklı Şii lider Mukteda El Sadr da destekledi.



Iraklı Şii lider Mukteda El Sadr, Başbakan Nuri El-Maliki karşıtı gösteriler düzenleyen Sünnilere destek verdi, Bağdat yönetimini uyardı.

“Kendiniz için değil halk için çalışın” diyen Sadr, "Arap baharı Irak'a da gelecek" şeklinde konuştu.

Irak'ta Nuri El-Maliki hükümetine karşı gösteriler düzenleyen Sünnilere, Şii lider Mukteda El Sadr'dan destek geldi.

"Kendiniz için değil halk için çalışın" ifadesini kullanan Sadr, “Politikacılar kendi çıkarları için mücadele etmeyi sürdürdükçe, protestolar da sürecek... Halk, hakkını talep etme hakkına sahip” dedi.

"Arap baharı Irak'a da gelecek" diyerek merkezi yönetimi uyaran Şii lider, "Sünni protestoculara da laiklik talep etmezseniz desteğim sürer" mesajı verdi.

Sünni Maliye Bakanı Rafe El İsavi'nin korumalarından 10'unun tutuklanması üzerine Ramadi'de eyleme başlayan Sünniler, Maliki'nin kendilerine yönelik politikalarını ve hukuka aykırı tutuklamaları protesto ediyor.

Ramadi kentinde başlayan ardından Ninova eyaletine ve Samarra'ya da yayılan gösteriler yaklaşık iki haftadır devam ediyor.