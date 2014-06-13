Şii lider Sistani: Silahlarınızı alın ve IŞİD'e karşı ülkenizi savunun

Irak'ın en etkili Şii liderlerinden Ayetullah Sistani halka, "Silahlarınızı alın ve IŞİD'e karşı ülkenizi savunun" çağrısı yaptı.

Şiiler tarafından dini merci kabul edilen Ayetullah Ali Sistani'nin, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne karşı cihad emri verdiği bildirildi.

Fetva veren Ali Sistani, Şiilerden IŞİD militanlarına karşı ülkelerini korumalarını istedi.

Sistani, şu ifadeleri kullandı:

"Ehl-i Beyt düşmanları yine sahnede. Öyle bir zamandayız ki Bedir ve Hayber'in nefreti bir kere daha dirilmiştir. Beni Ümeyye kalıntıları kutsal bölgelerimiz olan Necef ve Kerbela'ya saldırmak istiyor.

Tüm Şiilerden ve Ehl-i Beyt takipçilerinden İslam savunucularının zaferi için duaya durma çağrısında bulunuyorum.

Eli silah tutan herkes terörizme karşı kutsal savaşta yer alsın. Bu savaşta ölenler şehittir. Irak ordusu da cesur olmalıdır. Iraklı siyasiler, silahlı kuvvetlere destek versin ve güçlerini birleştirsinler. İslam'ın zaferi için birlik olun."

IŞİD militanları, son olarak Diyala bölgesindeki Saadiye ve Jalawla kasabalarında kontrolü ele geçirdi.

Sünnilerin yaşadığı kasabalarda militanların herhangi bir direnişle karşılaşmadığı bildiriliyor.

Kasabalarda Kürt partilere ait büroların ise Peşmergeler tarafından korunduğu kaydediliyor.