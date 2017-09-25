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Şii lider Sadr'dan referanduma tepki: Irak halkına meydan okumadır

"Referandum fikri bile Irak hükümeti ve tüm Irak halkına meydan okumadır.

25 Eylül 2017 19:57

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yasa dışı referandumunu Irak hükümeti ve halkına karşı "meydan okuma" olarak niteleyerek teyakkuz çağrısı yaptı.

Sadr, Irak Federal Mahkemesi'nin anayasaya aykırı bularak durdurma kararı verdiği referanduma ilişkin yazılı açıklamasında, "Referandum fikri bile Irak hükümeti ve tüm Irak halkına meydan okumadır. Bu, merkezi yönetimle bölgesel yönetim arasındaki boşluğun ne kadar derin olduğunu gösteriyor. İlk yansıması da mezhepçilik kadar ırkçılığı körüklemek olacak" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, krizden çıkılması için bazı tavsiyelerde bulunan Sadr, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Durum toparlanmayı gerektirdiği için acil bir Şii-Sünni siyasi toplantısının yapılması lazım. Kürt muhaliflere sözü edilen taraflarla bir araya gelerek dert ve sıkıntılarını anlatmalarını tavsiye ediyoruz. Müslüman ve Arap ülkeleri Irak veya başka yerde toplanarak ülkemizi içinde bulunduğu çileden çıkarmalı. Irak'ın iç işlerine karışılmadan komşu ve bölge ülkeleriyle bir araya gelinmesi gerekir. ABD ve İsrail'in iç işlerimize müdahale etmesini durdurmak için BM bağlayıcı tutum sergilemeli."

Bağdat yönetimine teyakkuz çağrısı yapan Şii lider, "Merkezi hükümeti kara ve hava sınırını kontrol etmeye çağırıyorum. Güvenlik güçlerinin de 'hazır ol' konumunda bekletilmesi lazım. Ancak bu mezhep ya da ırkçı savaş kapsamında değerlendirilmemeli." ifadelerini kullandı.

Sadr, ayrıca Bakanlar Kurulu toplantısı ve meclis oturumlarının sürekli açık tutulmasını da talep etti.

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