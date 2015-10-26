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Dünya
Deutsche Welle

Şii gencin idam cezası onandı

Suudi Arabistan'da yüksek mahkeme, protesto gösterisine katılan Şii genç ve din adamı hakkında verilen idam cezasını onadı. İdam kararı, uluslararası tepkilere yol açmıştı.

26 Ekim 2015 15:32


Suudi Arabistan'daki yüksek mahkemenin onama kararı, idam cezasına çaptırılan el Nimr ailesinin avukatı tarafından açıklandı.

Ali Bekir el Nimr, amcası ile birlikte henüz reşit olmadığı 2011 ila 2012 yıllarında protesto gösterilerine katıldığı ve Sünni Kraliyeti'ne karşı insanları mezhepsel nefrete tahrik ettiği gerekçesiyle yargılanıyordu.

Yüksek mahkemeden çıkan kararın uygulanmadan önce Kral Selman tarafından da imzalanmasının gerekiyor.

Karara tepki

Şii genç hakkında verilen idam kararı Uluslararası Af Örgütü'nün yanı sıra Avrupa Birliği'nin de tepkisine neden olmuştu.

Af Örgütü'nün verilerine göre Suudi Arabistan'da bu yıl eylül ayının sonuna kadar 134 idam cezası infaz edildi. Suudi yargısının kararları sonucu 2014 yılında da 90 kişi idam edilmişti.

Şii din adamı da ceza aldı

İktidara itaatsizlik gerekçesiyle yargılanan gencin Şii din adamı amcası Nimr el Nimr de aynı da davada idam cezasına çarptırılmıştı. Arap Baharı'nın etkisi ile 2011 yılında Suudi Arabistan'daki Şii azınlık, ayrımcılığa uğradıkları gerekçesiyle protesto gösterileri düzenlemişti.

Karara tepki gösteren İran, idamın gerçekleşmesi halinde bunun sonuçları olacağı konusunda Riyad'ı uyarmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Suudi ArabistanArabistanNimrBekirSünni KraliyetiKral SelmanUluslararasıAvrupa BirliğiBaharıRiyadDeutsche Welle Türkçe dpa/AFP/HS/BD

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