Şii din adamının idamı İran'ı ayağa kaldırdı



İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suudi Arabistan'ın "Tanrının gazabına" uğrayacağını öne sürdü. Hamaney el Nimr'in idam edilmesine tepkisini, "Şehidin haksızca akıtılan kanının bedeli kısa bir zamanda ödenecek ve Tanrının eli Suudi yönetiminden intikamını alacak" dedi.

Terörist faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 46 kişiyle birlikte idam edilen Şii din adamının "Şiddete başvurmayan bir eleştirmen" olduğunu kaydeden Hamaney, "İnsanları ne silah kullanmaya teşvik etti ne de gizli planlar yaptı. Sadece açıkça eleştirilerini dile getirdi" diye konuştu.

İran'da halk da idamlar nedeniyle sokağa döküldü. Tahran'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne bir grup tarafından taşlarla saldırı düzenlendi, binaya yanıcı maddeler atıldı. Elçiliğe saldıran ve binanın içine giren 40 kişi ise İran emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Irak'ta Şiilerin yoğun olduğu Kerbela'da ve yine Şii nüfusun yoğun olduğu Bahreyn'de de Şii din adamının idamı protestolarla kınandı. İdamları ABD ve Batılı ülkeler de kınadıklarını açıkladılar.

56 yaşında idam edilen Şeyh Nimr Bakır el Nimr Suudi Arabistan'a yönelik sert eleştirileriyle tanınıyordu. El Nimr'in hedefinde özellikle Sünni kraliyet ailesi bulunuyordu. 2011 yılında "Arap baharı" sürecinde Suudi yönetimine karşı faaliyetleri organize eden el Nimr, 2014 yılının ekim ayında idama mahkum edilmişti. Suudi Arabistan'da yaklaşık 2 milyon Şii yaşıyor.