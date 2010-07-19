'Sihirbaz' Pino resmen Galatasaray'da

T24 - 2009-2010 sezonunda Fransa'nın 1. lig takımlarından Monaco'da forma giyen 23 yaşındaki Kolombiyalı genç yıldız Pino artık resmen Galatasaray'da.



Galatasaray Kulübü, geçen sezon Fransa'nın AS Monaco takımında forma giyen Kolombiyalı Juan Pablo Pino ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Kulübüyle ve kendisiyle prensip anlaşmasına varılan Juan Pablo Pino, İstanbul'da gerçekleştirilecek sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalayacaktır'' denildi.



İnternet sitesinin giriş sayfasına Pino'nun resmi konulurken, ''El Mago, Juap Pablo Pino Galatasaray'da'' yazısıyla transfer duyuruldu.



Bu arada, Galatasaray Sportif Sınai ve Yatırımlar A.Ş de Pino'nun kulübü ve kendisiyle anlaşıldığını İMKB'ye bildirdi.





Pino hakkında bilmeniz gereken 10 şey







Goal'e göre önümüzdeki günlerde Kolombiyalı futbolcu hakkında bilmeniz gereken 10 şey:



1. 10 Mart 1987 doğumlu olan Juan Pablo Pino, profesyonel futbol kariyerine 2004 yılında Independiente Medellin takımında başladı.



2. 16 yaşında Kolombiya 1. Ligi'nde forma giymiş olan Pino, Medellin'de dikkat çekip Kolombiya 20 Yaş Altı Milli Takımı'na seçildi. Bu forma altında bir kıta şampiyonluğu yaşadı.



3. 2007 yazında Pino'yu Serie A ekiplerinden Udinese istiyordu, ancak çeşitli sebepler nedeniyle bu transfer gerçekleşmeyince genç futbolcu Ligue 1 takımlarından Monaco'nun yolunu tuttu. Buradaki ilk sezonunda pek fazla forma şansız bulamayan Pino, sezon sonunda Charleroi'ye kiralık olarak gitti.



4. Charleroi'de üst üste yaşadığı 2 sakatlık sebebiyle yeteri kadar forma şansı bulamadı ve geçtiğimiz sezon başında Monaco'ya geri döndü. İyi bir dönüş yapan Pino, 6 gol ve 2 asistle oynayarak takımının küme düşme potasından uzakta kalmasına katkıda bulundu.



5. Monaco formasını ilk kez Ligue 1'de Paris Saint-Germain ile oynanan karşılaşmada giydi.



6. Aslı görev yeri sağ ve sol kanat olsa da, forvette de görev yapabiliyor.



7. Ön plâna çıkan en büyük özellikleri müthiş hızı ve çevikliği. Bu özellikler sayesinde birebirde kolayca adam eksiltebiliyor. Zaman zaman yaptığı şık gol vuruşlarıyla da dikkat çekiyor.



8. Lakabı El Mago. Yani 'sihirbaz'.



9. Kolombiya 20 Yaş Altı Milli Takımı forması ile 23 maça çıkan Pino, 12 gole imza attı.



10. Monaco'da 20 numaralı formayı giyen Pino, 2 kez de milli formayı giydi ancak bu karşılaşmalarda fileleri havalandırmayı başaramadı.





