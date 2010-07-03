Sihirbaz istifa etti

T24- Haldun Üstünel, Futbol A.Ş'deki görevinden istifa gerekçesi olarak "Yeniden yapılanma adına uygulamaya çalışılan idari ve sportif bozuklukları" gösterdi



Sabah'ın haberine göre Galatasaray 'da beklenen deprem gerçekleşti; Haldun Üstünel Futbol AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Son dönemde özellikle yabancı futbolcu transferinde aktif rol alan, sarı-kırmızılı takıma kazandırdığı yabancı yıldızlarla "Transfer sihirbazı" unvanını alan Üstünel'in sezon tamamlandıktan sonra Futbol AŞ'deki yeni yapılanma sürecinden rahatsız olduğu konuşuluyordu. Yaz dönemindeki transfer faaliyetlerinde aktif rol almayan Üstünel'in hoşnutsuz olduğu yönündeki iddiaları başkan Adnan Polat kabul etmemiş, "O da, bütün şubelerde sorumluluğun profesyonellere teslim edilmesinden yanaydı" diyerek gündemdeki yeni yapılanmayı Üstünel'in istediğini öne sürmüştü. Polat'ın, Üstünel'i yumuşatma çabalarına karşın genç yöneticinin tavrının değişmediği öğrenildi.

Üstünel, dün Galatasaray Futbol A Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı'na hitaben şu dilekçeyi yazdı: