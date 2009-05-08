Şıh’ın eşine DNA testi

Mardin’deki katliamın ardında evlilik dışı ilişki olduğu iddiaları üzerine, DNA testi yapılmasına karar verildi.



‘Babanıza gerekeni yaptık’



Mardin'deki katliamla ilgili soruşturma devam ediyor. Katliam emrini verdiği iddia edilen ‘Şıh Mehmet’ lakaplı Mehmet Çelebi’nin, saldırının ardından gözaltına alınıp götürüldüğü karakolda nöbet tutan ve öldürdüğü aileden olan bir korucuya, “Babanıza gerekeni yaptık. Şimdi gidin cenazelerinizi toplayın” diye bağırdığı iddia edildi



Hürriyet’in haberine göre; Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyündeki katliamın emrini verdiği öne sürülen Şıh Mehmet olarak tanınan Mehmet Çelebi’nin, eşi Fersiye Çelebi’nin öldürülen erkeklerden birinden hamile kaldığı iddiaları üzerine savcılık harekete geçti. Katliam talimatının bu yüzden verilmiş olabileceği ihtimalini dikkate alan savcılık, öldürülen kişi ile Şıh Mehmet’in eşinde DNA testi yapılmasına karar verdi.



Silahlar toplantı



Tutuklananlardan Süleyman Çelebi, Mehmet Çelebi, Ömer Çelebi, Abdul Hakim Çelebi, Mehmet Sait Çelebi ile M. E. Çelebi’nin kardeş, 14 yaşındaki M,Ş.Ç’nin ise Abdul Kerim Çelebi’nin oğlu olduğu, diğer tutuklular A.Ç. ile A.Ç’nin de 6 kardeş tutuklunun kuzenleri olduğu öğrenildi. Katliamla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında köyden 2’si ruhsatsız 27 Kalaşnikof tüfek toplandı.



Silahların tamamının koruculara ait olduğu saptandı. Ancak silahlarla ilgili balistik incelemenin sürdüğü, incelemeden sonra katliamın bu silahlarla yapılıp yapılmadığının kesinlik kazanacağı kaydedildi.



Olay yeri incelemesine katılan görevliler, "Katliamı önceden planlayan kişiler, her gün kollarında taşıdıkları silahlarla bu işi gerçekleştirmemiş olabilirler. Katliam silahları yakalanmadan önce gömülmüş de olabilir. Balistik inceleme bitmeden bir şey söylemek mümkün değil" dediler.



Anne karnında babalık testi olur



Prof. Dr. Fatih Yavuz (Adli Tıp Uzmanı):



Mahkeme kararı olması halinde, anne karnındaki bebekten alınan (amniyo sıvısı ve korion villusdan) DNA örneklerinden babalık tayini yapmak mümkün. Bunun için baba, anne ve anne karnındaki bebekten DNA alınması gerekir. Çocuk genetik yapısının yarısını anne, diğer yarısını babadan alır. Genetik testlerle bebekle baba arasındaki ortak genler aranır. Test yüzde 99.99 doğrulukta söyler. Acil koşullarda iki günde babalık testinin sonuçlanması mümkün.

