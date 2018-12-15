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Sıhhı tesisatçı iş yerinde vuruldu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te sıhhi tesisatçı Abbas Yıldız(30), iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden tabancayla vuruldu

15 Aralık 2018 16:26

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te sıhhi tesisatçı Abbas Yıldız(30), iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Yıldız, hastanede tedavi altına alınırken, kaçan saldırgan aranıyor.
Olay, öğle saatlerinde Çakmak Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nizip Caddesi üzerinde kendisine ait işyerinde sıhhi tesisatçılık yapan Abbas Yıldız\'ın yanına henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi geldi. Yıldız ve şüpheli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, yanında getirdiği tabancayı çekerek, Yıldız\'a ateş etti. Saldırgan kaçarken silah sesini duyan çevre sakinleri polisi aradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden vurulan Yıldız, ilk müdahalesinin ardından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Abbas Yıldız\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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