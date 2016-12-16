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Spor

Sigthorsson gidiyor, Vargas geliyor

Galatasaray devre arasında gönderilecek olan Sigthorsson'un alternatifini belirledi

16 Aralık 2016 11:18

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle gözden çıkarılan ve devre arası kulübü Nantes'e geri gönderilecek olan Kolbeinn Sigthorsson yerine transfer edilmek istenen isim belli oldu.

Hücumda sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, bu futbolcunun yerine Almanya'da Hoffenheim forması giyen Eduardo Vargas'ı getirmek istiyor.

Hem sağ kanat hem de forvet pozisyonlarında oynayabilen Şilili futbolcu bu sezon yalnızca 6 resmi maçta forma şansı bulabildi.

Galatasaray'ın 27 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği öğrenildi.

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