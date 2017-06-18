Sigortasız işçi çalıştırmanın ülkeye zararı 65 milyar lira

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlut Özen, sigortasız işçi çalıştırmanın ülkeye zararının 65 milyar lira olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum illerinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 'OKA Kayıt dışı İstihdamla Mücadele ediyor-2' projesi ile kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesi ve bu konuda toplumda farkındalık oluşturulması için bir dizi çalışma gerçekleştirildi.

2002 yılında yüzde 52.14 olan kayıt dışı istihdam oranı, yapılan projeler, bilgilendirme toplantıları gibi faaliyetlerle 2016 yılında yüzde 33.49 kadar düşürüldü. OKA bölgesini kapsayan Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerinde de yüzde 62.69'dan yüzde 45.88'e kadar düşen kayıt dışı istihdamın önlenebilmesi için OKA tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.OKA Genel Sekreteri Mevlut Özen, sigortasız işçi çalıştırmanın Türkiye'ye zararının yaklaşık 65 milyar lira olduğunu belirterek, "314 bin 48 Euro bütçeli Proje kapsamında Okullarda, sendikalarda, işçilere, işverenlere, vatandaşlara gidilerek binlerce insana kayıtlı istihdamın önemi anlatıldı.

OKA Planlama, Programa ve Koordinasyon Birimi Başkanı , İbrahim Ethem Şahin, proje ile ilgili sunum yaptı.

"Kayıt dışı istihdamın Türkiye'ye verdiği zarar ile binlerce okul, hastane yapılabileceğini" söyleyen Şahin, "Eğitim ve etkinliklerimiz ile bölgede hedef kitleye ulaşmak için çok çalıştık. 6 bin 250 afiş ve 4 bin broşür basıldı. 2 bin ilkokul öğrencisine ulaşıldı. Resim yarışmasına ilkokul, orta okul ve lise düzeyinde yüzlerce öğrenci katıldı. 60'ına çeşitli ödüller verildi. İstihdam şenliklerinde halkın yoğun ilgisi ile karşılaştık. 4 ilde bir çok kamu görevlisi, işveren, sendika temsilcisi, işletme temsilcilerine yönelik olarak bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.