T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sigortası olmayan 3 milyon araç sahibine ceza

Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan yaklaşık 3 milyon araç sahibi Emniyet tarafından SMS ile bilgilendirilecek

23 Temmuz 2013 19:16

 

Trafik sigortası yaptırmayan yaklaşık 3 milyon araç sahibinin bilgileri Emniyet'e verildi. Emniyet bu araç sahiplerini önce SMS ile bilgilendirip sonra ceza takibi yapacak.

Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan yaklaşık 3 milyon araç sahibi Emniyet tarafından SMS ile bilgilendirilecek. Ardından da cezai işlemlere başlayacak.

 

Önümüzdeki haftalarda başlıyor

 

Uygulama için Türkiye Sigorta Birliği zorunlu trafik sigortası yaptırmayan araç sahiplerinin bilgilerini Emniyet ile paylaştı.

hurriyet.com.tr'de yer alana hbere göre, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Bölüm Yöneticisi Şenol Özütürk, 3 milyon civarında zorunlu trafik sigortası yaptırmamış araç sahibinin bilgilerini Emniyet ile paylaştıklarını belirtirken Emniyet'in sigorta yaptırmayanlara önce SMS ile bilgilendirme yapılacağını sonra da Emniyet tarafından cezaların işleme konulacağını söyledi.

SMS'lerin önümüzdeki haftalarda aracına zorunlu trafik sigortası yaptırmayan 3 milyona yakın kişiye gönderileceği bildirildi.

Ardından Emniyet valiliklere sigortasız araç bilgilerini göndererek ceza takibine başlayacak.

 

En yüksek oran motosiklette

 

Türk Sigorta Birliği Haziran 2013 rakamlarına göre otomobillerde sigortasızlık oranı yüzde 7,54 oranında. Araç tiplerinde en yüksek sigortasızlık oran yüzde 63,11 ile motosikletlerde bulunuyor.

İstanbul'da sigortasız araç oranı yüzde 8,68 iken Ankara'da bu oran yüzde 11,77 İzmir'de ise yüzde 22,66'ya yükseliyor.

 

ETİKETLER

sigortavalilikcezaemniyetsms

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24