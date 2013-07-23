Sigortası olmayan 3 milyon araç sahibine ceza

Trafik sigortası yaptırmayan yaklaşık 3 milyon araç sahibinin bilgileri Emniyet'e verildi. Emniyet bu araç sahiplerini önce SMS ile bilgilendirip sonra ceza takibi yapacak.

Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan yaklaşık 3 milyon araç sahibi Emniyet tarafından SMS ile bilgilendirilecek. Ardından da cezai işlemlere başlayacak.

Önümüzdeki haftalarda başlıyor

Uygulama için Türkiye Sigorta Birliği zorunlu trafik sigortası yaptırmayan araç sahiplerinin bilgilerini Emniyet ile paylaştı.

hurriyet.com.tr'de yer alana hbere göre, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Bölüm Yöneticisi Şenol Özütürk, 3 milyon civarında zorunlu trafik sigortası yaptırmamış araç sahibinin bilgilerini Emniyet ile paylaştıklarını belirtirken Emniyet'in sigorta yaptırmayanlara önce SMS ile bilgilendirme yapılacağını sonra da Emniyet tarafından cezaların işleme konulacağını söyledi.

SMS'lerin önümüzdeki haftalarda aracına zorunlu trafik sigortası yaptırmayan 3 milyona yakın kişiye gönderileceği bildirildi.

Ardından Emniyet valiliklere sigortasız araç bilgilerini göndererek ceza takibine başlayacak.

En yüksek oran motosiklette

Türk Sigorta Birliği Haziran 2013 rakamlarına göre otomobillerde sigortasızlık oranı yüzde 7,54 oranında. Araç tiplerinde en yüksek sigortasızlık oran yüzde 63,11 ile motosikletlerde bulunuyor.

İstanbul'da sigortasız araç oranı yüzde 8,68 iken Ankara'da bu oran yüzde 11,77 İzmir'de ise yüzde 22,66'ya yükseliyor.