Sigortalıların özelde tedavi olması engellendi

Maliye Bakanlığı, sigortalılara özel hastane ve serbest diş hekimlerinde tedavi olma umudunu engelledi.



Düzenlemede, 90 günü aşan diş tedavilerinde devlet hastanelerinden özel sağlık kuruluşlarına sevk uygulaması da kaldırıldı. Maliye Bakanlığı, 23 Ekim 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği'ni değiştirdi. Yeni tebliğde, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında diş tedavisine imkan veren maddeler tamamen yürürlükten kaldırılarak, diş tedavilerinin özelde yaptırılabileceği beklentisine de son verilmiş oldu. Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında 'Diş tedavisi' başlıklı fıkraya şu ifadeler eklendi: "Diş tedavisi amacıyla özel sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest diş hekimliklerine sevk yapılmayacak. Diş tedavileri, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlanacak." Diş tedavisiyle ilgili değişiklikler, 17 Temmuz 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de, önceki gün özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, uzun süredir gündemde olan 'sigortalıya sevksiz serbest diş hekimlerine gitme' çalışmasının yüksek maliyetler sebebiyle durdurulduğunu açıkladı.