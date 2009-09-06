Sigortalıların özelde tedavi olması engellendi

Maliye Bakanlığı, sigortalılara özel hastane ve serbest diş hekimlerinde tedavi olma umudunu engelledi.
Düzenlemede, 90 günü aşan diş tedavilerinde devlet hastanelerinden özel
sağlık kuruluşlarına sevk uygulaması da kaldırıldı. Maliye Bakanlığı,
23 Ekim 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
'Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği'ni değiştirdi. Yeni
tebliğde, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında diş tedavisine imkan
veren maddeler tamamen yürürlükten kaldırılarak, diş tedavilerinin
özelde yaptırılabileceği beklentisine de son verilmiş oldu. Resmi
sağlık kurum ve kuruluşlarında 'Diş tedavisi' başlıklı fıkraya şu
ifadeler eklendi: "Diş tedavisi amacıyla özel sağlık kurum ve
kuruluşları ile serbest diş hekimliklerine sevk yapılmayacak. Diş
tedavileri, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri
Yönetmeliği ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde resmi sağlık kurum ve
kuruluşlarında sağlanacak." Diş tedavisiyle ilgili değişiklikler, 17
Temmuz 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de, önceki gün özel bir televizyon kanalına
yaptığı açıklamada, uzun süredir gündemde olan 'sigortalıya sevksiz
serbest diş hekimlerine gitme' çalışmasının yüksek maliyetler sebebiyle
durdurulduğunu açıkladı.